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РИА Новости

Россия настаивает на сворачивании Миссии ООН в суданском Дарфуре

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Flickr МИД России / Перейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
© РИА Новости / Flickr МИД России
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ООН, 14 июн - РИА Новости. Россия продолжает считать, что работу смешанной Миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре (ЮНАМИД) необходимо заканчивать, как то и предполагается принятым прежде решением Совбеза, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, при том, что западные коллеги по Совбезу наоборот заявляют, что ЮНАМИД надо продолжать работать в регионе.
ЮНАМИД была учреждена 31 июля 2007 года и ее основной мандат связан с защитой гражданского населения, однако ее задачи также включают обеспечение безопасности в ходе операций по оказанию гуманитарной помощи, контроль и проверку выполнения соглашений, содействие открытому для участия всех сторон политическому процессу, содействие обеспечению прав человека и верховенства закона, а также наблюдение за ситуацией на границах с Чадом и Центральноафриканской Республикой и представление соответствующих докладов.
СБ ООН 29 июня 2017 года принял резолюцию 2363 (2017), в которой наряду с продлением мандата миссии постановил уменьшить численность военного и полицейского персонала ЮНАМИД в течение следующего года в два этапа при тщательном отслеживании обстановки на местах.
“Общая динамика обстановки в тех регионах, которые уже покинули голубые каски, не претерпела изменений, мы полагаем, что все аргументы подтверждают правильность принятого Советом безопасности решения о сокращении военного компонента ЮНАМИД с прицелом на полное сворачивание миссии к концу 2020 года”, - сказал Полянский.
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Он напомнил, что в Дарфуре наблюдается заметное улучшение ситуации в области безопасности и отмечается также некоторая нормализация в гуманитарной сфере.
“Уважаемые представители Великобритании и Германии предложили техническое продление ЮНАМИД, даже сослались на резолюцию, но почему-то процитировали её выборочно. Хотел бы пояснить, что Совет безопасности в пункте 10 одобрил стратобзор и дальнейшее сокращение миссии”, - обратился к Совету дипломат.
Помимо этого он обратил внимание коллег на то, что “разговор о вашем предложении о продлении только-только начался на экспертном уровне”.
“Мы поддержку вашего текста пока не ангажировали. Почему же вы, вопреки практике работы Совета безопасности, заявляете об этом в открытом формате, предвосхищая работу экспертов. Чести вам это не делает, а нашу работу существенно осложняет”, - заявил Полянский.
Зампостпреда отдельно обратил внимание на то, что “не стихают разговоры о сложной финансовой обстановке в организации”.
“Генеральный секретарь ООН откровенно бьет в набат, призывая совместно решать эти затруднения. Задолженность бюджета неуклонно растет. Что же мы видим при всем при этом: некоторые наши коллеги упорно призывают поставить на паузу сворачивание операции, которая стоит более 0,5 миллиарда долларов”, - сообщил дипломат.
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Он пояснил, что “для сравнения: миссия в Косово, за закрытие которой так ратуют наши западные партнеры, несмотря на не снижающуюся там напряженность, стоит меньше 40 миллионов долларов”.
“Мы, безусловно, реалисты и понимаем, что перед Дарфуром стоит множество комплексных вызовов, вопросов и проблемы, которые необходимо будет решать, однако все это задачи миростроительства, но никак не миротворчества”, - заключил Полянский.
В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года возникали вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. В 2007 году СБ ООН утвердил направление в регион военных и полицейских совместной миссии ООН и Африканского союза. В феврале 2019 года сообщалось о выводе из региона половины контингента ЮНАМИД.
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Дмитрий ПолянскийЮНАМИДАфриканский союзСовет Безопасности ООНСуданООНРоссияВ мире
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