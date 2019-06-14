В Нижнем Тагиле сняли режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Нижнем Тагиле Свердловской области после хлопка бытового газа в жилом доме, снят, сообщает в пятницу горадминистрация.

Вечером в понедельник в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома произошел хлопок бытового газа, затем возник пожар, площадь которого составила 90 квадратных метров. Как сообщила РИА Новости представительница мэрии, мужчина, которого взрывной волной выбросило из окна, скончался. По данным СУСК, пострадали еще две женщины. Во вторник в муниципалитете состоялось очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в жилом доме.

"Нормативный акт сегодня подписал глава города Владислав Пинаев. С 20.00 (18.00 мск) 14 июня 2019 года отменен режим функционирования сил и средств Нижнетагильского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "Чрезвычайная ситуация" на территории муниципального образования город Нижний Тагил", - говорится в сообщении.