Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Кота Бари Алибасова Чучу нашли в центре кунг-фу в Москве, рассказал РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

С Горжанкиным связался мужчина, нашедший питомца.

"Жизни и здоровью (кота. — Прим. ред.) ничего не угрожает", — отметил представитель продюсера.

Как рассказал помощник Алибасова Сергей Моцарь, обнаруживший Чучу человек отказался от вознаграждения, объяснив, что "добрые дела обязательно вознаградятся сторицей".

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка и дыхательных путей. Пока продюсер остается под наблюдением медиков.