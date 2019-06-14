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РИА Новости

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве
Продюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Кота Бари Алибасова Чучу нашли в центре кунг-фу в Москве, рассказал РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
С Горжанкиным связался мужчина, нашедший питомца.
"Жизни и здоровью (кота. — Прим. ред.) ничего не угрожает", — отметил представитель продюсера.
Как рассказал помощник Алибасова Сергей Моцарь, обнаруживший Чучу человек отказался от вознаграждения, объяснив, что "добрые дела обязательно вознаградятся сторицей".
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. У него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка и дыхательных путей. Пока продюсер остается под наблюдением медиков.
На этой неделе кот Алибасова сбежал из квартиры, когда в ней находились журналисты. За обнаружение питомца сын Алибасова пообещал денежное вознаграждение: в четверг в офис Алибасова принесли кота и получили 800 тысяч рублей, однако выяснилось, что это другое животное.
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Популярные комментарии
Я правельно понял, 800 тыс. рублей!!!??? 800 000 рублей!? Вознаграждение!? За кота!? И это в стране, где ребёнку миллион на операцию СМСками собираем?
14 июня, 20:04
nnicolay.n1kitin
142317228
Всё хорошо, что хорошо кончается, как говорится. И добрый человек попался в этот раз, не потребовал вознаграждения.
14 июня, 19:36
Т. С.
60300212
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