Власти Рязанской области призвали сделать качество медицины самым высоким

РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Власти Рязанской области ставят задачу повысить качество медицины в регионе до самого высокого уровня, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню медицинского работника.

Глава региона поздравил приглашенных на торжественное мероприятие сотрудников учреждений здравоохранения и вручил лучшим сотрудникам медицинских организаций региональные награды.

"Сегодня мы чествуем представителей самой гуманной и важной профессии. Тех, чье призвание – помогать людям. В Рязанской области много специалистов самого высокого класса. Об этом говорят достижения, которых удалось добиться нашим врачам", – сказал глава региона.

По его словам, в области реализуется современная концепция развития здравоохранения, направленная на повышение качества оказания медуслуг, в том числе с использованием современных возможностей. Высокотехнологичная медпомощь предоставляется в 13 медицинских организациях области, в ОКБ и больнице №11 проведено более 200 уникальных операций. Важнейшим событием последнего времени стала организация служб донорства и трансплантации.

"Это настоящий прорыв, колоссальный скачок вперед! Благодарю всех, кто принимает участие в этой сложной работе. Наша область стала 26-ым регионом в России, где открылся центр трансплантации", – отметил Любимов.

Губернатор обратил внимание, что в настоящее время область одной из первых в стране внедряет дистанционный мониторинг здоровья пациентов. Отдельно глава региона остановился на строительстве нового комплекса БСМП, который планируется сдать в этом году, а также перспективах по возведению главного лечебного корпуса онкологического диспансера. Поддержку региону в этом вопросе готова оказать министр здравоохранения России Вероника Скворцова, к которой губернатор обратился с просьбой о содействии.

"В онкологическом диспансере проходят лечение люди с очень серьезными заболеваниями. Это крайне тяжелое хирургическое и медикаментозное лечение. Считаю нашей задачей сделать так, чтобы качество медицинской помощи было самым высоким, а условия для лечения и выздоровления онкобольных – максимально комфортными", – сказал Любимов.

Особое внимание глава региона обратил на дальнейшее развитие медицины в районах, улучшение инфраструктуры в сельской местности. В этом году планируется открыть 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Почти 13 миллионов рублей федеральных средств направлено на покупку модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Работают передвижные медкомплексы, автопоезд "Забота и здоровье". Обновляется парк специализированного автотранспорта. Во многом благодаря реализации программ "Земский фельдшер" и "Земский доктор" в учреждения приходят работать молодые специалисты.

Глава региона сказал также об успехах по внедрению принципов бережливого производства: повысилась оперативность и удовлетворенность людей медицинской помощью. По оценке Минздрава России, Рязанская область вошла в тройку лучших регионов в стране по реализации проекта "Бережливая поликлиника". Губернатор отметил, что впереди еще много работы, которую необходимо выполнить качественно, в том числе по исполнению профильных национальных целей, поставленных президентом РФ.