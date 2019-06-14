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РИА Новости

Трамп и Абэ обсудили по телефону инцидент с танкерами в Оманском заливе

Вчера, 19:05
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с премьером Японии Синдзо Абэ нападение на танкеры в Оманском заливе и недавний визит Абэ в Иран, сообщает Белый дом в пятницу.
"Два лидера обсудили широкий спектр двусторонних проблем, включая недавнее путешествие премьер-министра Абэ в Иран и обстоятельства вокруг нападения на два танкера в Оманском заливе", - говорится в сообщении.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Вчера, 17:16
"Пробирка" Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкерыСША всем уже сказали, что Иран обязательно продолжит атаки в Оманском заливе. Надо полагать, видео, подтверждающее это, у них уже есть. Осталось только дождаться подходящих танкеров.
Добавляется, что Трамп благодарил Абэ за шаги по налаживанию контактов с Ираном. Лидеры также обсудили продолжающиеся переговоры по торговле и предстоящую поездку Трампа на саммит "большой двадцатки" в Осаку 28-29 июня.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
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