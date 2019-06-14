Трамп и Абэ обсудили по телефону инцидент с танкерами в Оманском заливе

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с премьером Японии Синдзо Абэ нападение на танкеры в Оманском заливе и недавний визит Абэ в Иран, сообщает Белый дом в пятницу.

"Два лидера обсудили широкий спектр двусторонних проблем, включая недавнее путешествие премьер-министра Абэ в Иран и обстоятельства вокруг нападения на два танкера в Оманском заливе", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Трамп благодарил Абэ за шаги по налаживанию контактов с Ираном. Лидеры также обсудили продолжающиеся переговоры по торговле и предстоящую поездку Трампа на саммит "большой двадцатки" в Осаку 28-29 июня.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.