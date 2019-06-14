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РИА Новости
Новое оружие России

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК "Тор"

Вчера, 19:05
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МОСКВА, 14 июня — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
В ведомстве рассказали, что это первые стрельбы зенитчиков Северного флота с применением новых комплексов.
В ходе учений военные отработали стрельбу по скоростным маневрирующим мишеням, запускавшимся в разных направлениях и на разных высотах. Цели имитировали действия воздушных объектов условного противника.
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"Тор-М2ДТ" представляет собой модифицированную для несения службы в Арктике версию комплекса "Тор-М2". Они установлены на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М.
Боевые машины обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе.
Они способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения. При этом, как заявляют создатели комплекса, испытания показали, что "Тор-М2ДТ" способен нести службу не только в условиях Заполярья, но и в жарком климате — тропиках и пустынях.
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