Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК "Тор"

МОСКВА, 14 июня — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".

Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В ведомстве рассказали, что это первые стрельбы зенитчиков Северного флота с применением новых комплексов.

В ходе учений военные отработали стрельбу по скоростным маневрирующим мишеням, запускавшимся в разных направлениях и на разных высотах. Цели имитировали действия воздушных объектов условного противника.

"Тор-М2ДТ" представляет собой модифицированную для несения службы в Арктике версию комплекса "Тор-М2". Они установлены на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М.

Боевые машины обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе.