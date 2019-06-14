МИД обеспокоен обсуждением в Латвии сноса памятника Освободителям

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва призывает Сейм Латвии прислушаться к мнению значительной части жителей страны, которые выступают против сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге, говорится в комментарии МИД России.

Сейм Латвии в четверг большинством голосов поддержал дальнейшее рассмотрение инициативы граждан Латвии о сносе памятника Освободителям в Риге. Эту инициативу поддержали более 10 тысяч граждан страны. Вопрос передан на рассмотрение парламентских комиссий. Для того, что получить одобрение на снос, Сейм должен принять закон и одобрить его в трех чтениях.

"Обеспокоены продолжающимся рассмотрением в Сейме Латвии вопроса о демонтаже памятника советским воинам-освободителям Риги от фашистской оккупации", - говорится в комментарии.

"Призываем в этой связи латвийских депутатов со всей ответственностью подойти к рассмотрению столь чувствительного вопроса и при принятии окончательного решения ориентироваться на мнение значительной части жителей Латвии, которая выступает против сноса памятника в Риге", - отмечает ведомство.

Министерство также указывает, что законодательная инициатива по сносу монумента идет вразрез с обязательствами Риги по Соглашению между правительствами России и Латвии по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии. В документе содержится пункт, обязывающий латвийскую сторону "обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений" в Латвии, напомнил МИД.