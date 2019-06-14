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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье более 200 семей из сельской местности получили жилье

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Антон ДенисовЖенщина во время осмотра квартиры
Женщина во время осмотра квартиры
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин вручил работникам ведущих хозяйств агропромышленного комплекса Подмосковья сертификаты на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья. Об этом сообщил телеканал "360".
23 молодые семьи, члены которых – водители, ветеринары, доярки, трактористы и технолог машиностроения, техник искусственного осеменения и механизатор, получили жилье. На строительство или приобретение недвижимости в Московскоей области в этом году выделили около 48 миллионов рублей. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности проводится по госпрограмме "Сельское хозяйство Подмосковья".
"Мы создаем доступные условия для обеспечения потребностей наших аграриев в комфортном и доступном жилье и тем самым привлекаем квалифицированных специалистов в сельское хозяйство. С 2014 года было обеспечено жильем 209 семей, в том числе 141 молодая семья и молодые специалисты, построено и приобретено 14 тысяч квадратных метров жилья", – сообщил Андрей Разин и добавил, что в Подмосковье также
запланировано строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Жилищные сертификаты вручили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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