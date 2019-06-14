В Подмосковье более 200 семей из сельской местности получили жилье

23 молодые семьи, члены которых – водители, ветеринары, доярки, трактористы и технолог машиностроения, техник искусственного осеменения и механизатор, получили жилье. На строительство или приобретение недвижимости в Московскоей области в этом году выделили около 48 миллионов рублей. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности проводится по госпрограмме "Сельское хозяйство Подмосковья".

"Мы создаем доступные условия для обеспечения потребностей наших аграриев в комфортном и доступном жилье и тем самым привлекаем квалифицированных специалистов в сельское хозяйство. С 2014 года было обеспечено жильем 209 семей, в том числе 141 молодая семья и молодые специалисты, построено и приобретено 14 тысяч квадратных метров жилья", – сообщил Андрей Разин и добавил, что в Подмосковье также