В Эквадоре потребовали отчет об американских самолетах на Галапагосах

МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора проголосовала в пятницу за приглашение министров обороны и окружающей среды для объяснения достигнутого соглашения с США об использовании территории Галапагосских островов самолетами, борющимися с наркотрафиком.

Ранее телеканал Telesur со ссылкой на министра обороны Эквадора Освальдо Харрина сообщил, что власти Эквадора разрешили США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, чтобы "бороться с наркоторговлей".

Как сообщает сам парламент, данное соглашение предполагает расширение ВПП аэропорта Сан-Кристобаля на островах, чтобы там могли совершать посадки американские самолеты P-3 Orion и летательные аппараты, снабжение системой слежения и наведения AWACS. Депутатов также волнуют возможные экологические последствия расширения ВПП местного аэропорта.

Депутат Бренда Флор отметила, что ЮНЕСКО объявила Галапагосы объектом Всемирного наследия, и конституционная норма Эквадора запрещает создание иностранных баз в военных целях на этой территории.