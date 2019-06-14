Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T18:49Z
https://ria.ru/20190614/1555583968.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Эквадоре потребовали отчет об американских самолетах на Галапагосах

Вчера, 18:25
1058
МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора проголосовала в пятницу за приглашение министров обороны и окружающей среды для объяснения достигнутого соглашения с США об использовании территории Галапагосских островов самолетами, борющимися с наркотрафиком.
Ранее телеканал Telesur со ссылкой на министра обороны Эквадора Освальдо Харрина сообщил, что власти Эквадора разрешили США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, чтобы "бороться с наркоторговлей".
Как сообщает сам парламент, данное соглашение предполагает расширение ВПП аэропорта Сан-Кристобаля на островах, чтобы там могли совершать посадки американские самолеты P-3 Orion и летательные аппараты, снабжение системой слежения и наведения AWACS. Депутатов также волнуют возможные экологические последствия расширения ВПП местного аэропорта.
Депутат Бренда Флор отметила, что ЮНЕСКО объявила Галапагосы объектом Всемирного наследия, и конституционная норма Эквадора запрещает создание иностранных баз в военных целях на этой территории.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
12 июня, 23:00
Столтенберг прокомментировал планы США создать военную базу в Польше
Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных. Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории эволюции путем естественного отбора.
2730223
Обсудить 1
ЭквадорСШАВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие США
Американские военные смогут использовать аэродром на Галапагосских островах
РИА
Новости
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
Лента
новостей
Нападение на кортеж премьер-министра Албании. 14 июня 2019
На кортеж премьера Албании напала толпа демонстрантов с камнями
Глава МИД Молдавии намерен отозвать посла в США
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
МИД Франции назвал покупку Турцией С-400 суверенным выбором
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Россия настаивает на сворачивании Миссии ООН в суданском Дарфуре
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Монумент Независимости Украины в Киеве
ОБСЕ предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
В Шотландии активисты Greenpeace атаковали буровую установку компании ВР
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
В Иране назвали предполагаемую причину пожара на танкерах в Оманском заливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
11:18Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
11:13Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
11:08Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:04Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества
Лента новостейМолния