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РИА Новости

Американские военные смогут использовать аэродром на Галапагосских островах

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США
Военнослужащие США
© РИА Новости / Денис Асланов
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Военнослужащие США. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство Эквадора разрешило США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, сообщает телеканал Telesur со ссылкой на министра обороны Освальдо Харрина.
По словам Харрина, самолеты американских военных получат доступ к Галапагосам на основе соглашений о "сотрудничестве", подписанных администрацией президента Эквадора Ленина Морено, чтобы "бороться с наркоторговлей".
В сентябре 2018 года береговой патрульный самолёт Lockheed P-3 Orion управления таможенной и пограничной охраны США начал летать из Эквадора. Самолет Boeing 707 ВВС США теперь тоже будет "патрулировать" Тихий океан. На борту самолета будет находиться авиационный комплекс радиообнаружения и наведения.
Несмотря на технические детали такого "сотрудничества", любое присутствие иностранных армий на территории страны противоречит конституции. Согласно пятой статье конституции 2008 года, Эквадор объявляет себя мирной территорией, где "создание иностранных военных баз или иностранных объектов с военными целями не будет разрешено. К тому же, запрещено передавать национальные военные базы иностранным вооруженным силам и силам безопасности".
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