Американские военные смогут использовать аэродром на Галапагосских островах

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство Эквадора разрешило США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, сообщает телеканал Telesur со ссылкой на министра обороны Освальдо Харрина.

По словам Харрина, самолеты американских военных получат доступ к Галапагосам на основе соглашений о "сотрудничестве", подписанных администрацией президента Эквадора Ленина Морено, чтобы "бороться с наркоторговлей".

В сентябре 2018 года береговой патрульный самолёт Lockheed P-3 Orion управления таможенной и пограничной охраны США начал летать из Эквадора. Самолет Boeing 707 ВВС США теперь тоже будет "патрулировать" Тихий океан. На борту самолета будет находиться авиационный комплекс радиообнаружения и наведения.