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РИА Новости
Тверская область

Игорь Руденя вручил награды медработникам Тверской области

Вчера, 18:20
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя вручил награды медработникам Тверской области
Игорь Руденя вручил награды медработникам Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил 14 наград лучшим медицинским работникам Верхневолжья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Награды на церемонии получили также победители ежегодного профессионального конкурса "Признание", который проводится министерством здравоохранения Тверской области по восьми номинациям: "Спаси жизнь", "Подари жизнь ребёнку", "Медицина на селе", "Милосердие", "За внедрение новых методов лечения", "За вклад в развитие медицины Тверской области", "Медицинская династия" и "За верность профессии".

"Для Тверской области одним из главных приоритетов является реализация национального проекта "Здравоохранение". Мы рассчитываем при вашем активном участии решить все задачи, поставленные в национальном проекте, и вывести здравоохранение региона на качественно новый уровень развития", - сказал Руденя на торжественной церемонии, приуроченной к Дню медицинского работника.

В пресс-службе добавили, что в Тверской области осуществляются выплаты медработникам, переезжающим в сельскую местность: 1 миллион рублей получают врачи, 500 тысяч рублей – фельдшеры, 300 тысяч рублей – работники со средним медицинским образованием. В 2017-2018 годах выплаты получили 33 врача, 37 фельдшеров и работников со средним медицинским образованием. В текущем году выплаты получат 32 специалиста. В прошлом году впервые выплаты также получили 47 ординаторов, обучающихся по целевым направлениям. В 2019-2020 учебном году планируется выплатить пособия 102 ординаторам. Кроме того, из бюджета области направлено более 153 миллионов рублей на повышение заработной платы работников скорой помощи Твери и Калининского района.
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Как отметил собеседник агентства, благодаря строительству и развитию специализированных центров, отделений и кабинетов, по итогам 2018 года в Тверской области на 11% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В текущем году планируется построить новую детскую поликлинику в Твери. Кроме того, прошёл госэкспертизу проект комплекса Детской областной клинической больницы на 420 коек и 13,5 тысяч посещений в год.
По итогам прошлого года в Тверской области было отремонтировано 66 объектов здравоохранения, установлен 61 ФАП, приобретено 6 мобильных медицинских комплексов. В текущем году власти региона планируют отремонтировать 64 объекта здравоохранения в рамках национальных проектов и закупить 144 единицы высокотехнологичного оборудования.
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