В Рузе 16 июня перекроют участки дорог на период проведения триатлона

"В связи с проведением соревнований по триатлону Grom Tri Ruza 16 июня с 09.30 до 13.00 будет перекрыто автомобильное движение на автодорогах "Палашкино – Лидино – Сумароково" с 0 километра по 18,4 километра и "МБК – санаторий "Русь"" с 11,1 километра по 13,9 километра", - сообщает пресс-служба.