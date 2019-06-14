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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Рузе 16 июня перекроют участки дорог на период проведения триатлона

Вчера, 18:16
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Движение по двум участкам дорог в Рузском городском округе Московской области перекроют 16 июня на период проведения соревнований по триатлону Grom Tri Ruza, сообщается в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В связи с проведением соревнований по триатлону Grom Tri Ruza 16 июня с 09.30 до 13.00 будет перекрыто автомобильное движение на автодорогах "Палашкино – Лидино – Сумароково" с 0 километра по 18,4 километра и "МБК – санаторий "Русь"" с 11,1 километра по 13,9 километра", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на время проведения мероприятия в местах перекрытий будут установлены водоналивные блоки и блокираторы. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники ГИБДД и волонтеры.
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