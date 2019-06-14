Площадь пожара на полигоне под Воронежем составила около трех гектаров

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Площадь пожара на территории полигона "Погоново" в Воронежской области составляет порядка трех гектаров, расстояние до ближайших строений - 15 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время пожар локализован на площади три гектара", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ближайшие жилые строения находятся в 15 километрах от полигона. "Угрозы распространения на жилые постройки и строения нет", - добавил представитель ведомства.