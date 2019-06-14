В Саратове на экс-полицейского завели дело за ДТП с гибелью пешехода

САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского по подозрению в ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина, сообщает СУСК по региону.

Ранее главк МВД по области сообщил, что поздним вечером 12 июня сотрудник полиции за рулем ВАЗ-2112 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил выбежавшего на проезжую часть мужчину, который в результате ДТП скончался на месте. По данным полиции, в момент аварии сотрудник находился в свободное от службы время и был трезв.

"По факту ДТП с участием бывшего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным следствия, 22-летний экс-полицейский за рулем автомобиля ВАЗ-2112, проезжая перекресток проспекта 50 лет Октября и улицы Рябиновской, не уступил дорогу и сбил насмерть 77-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.