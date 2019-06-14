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РИА Новости

На кортеж премьера Албании напала толпа демонстрантов с камнями

Вчера, 18:01
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БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Демонстранты на востоке Албании напали на кортеж премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Рамы на фоне политического кризиса в стране, передает телеканал Алсат-М.
Проводящая регулярные массовые протесты, ведущие к беспорядкам в Тиране, оппозиционная Демократическая партия (ДП) заявила накануне, что Албания находится на грани госпереворота из-за инициативы правящей Социалистической партии (СП) премьера Рамы о проверке доверия в парламенте к президенту Илиру Мете из-за отмены муниципальных выборов, назначенных на 30 июня.
Колонна автомобилей с премьером двигалась вечером в четверг по городу Либрадж на востоке страны, когда путь ей преградила толпа демонстрантов.
"Албанский премьер Эди Рама избежал серьезных проблем, когда на кортеж машин, включая его, напали граждане с камнями. Водителю премьера пришлось вырываться от толпы объездными путями", - сообщил телеканал и разместил видео инцидента.
Нынешний албанский кабмин во главе с Рамой был сформирован в сентябре 2017 года по итогам прошедших парламентских выборов. В декабре 2018 года он провел значительные перестановки в правительстве страны на фоне масштабных студенческих протестов.
Перед этим с середины февраля 2017 года оппозиционная ДП устраивала уличные протесты и бойкотировала работу парламента, обвиняя правящую СП в готовящихся подтасовках на выборах, экономических проблемах и так называемой "каннабизации" страны, то есть подталкивании граждан к производству и торговле наркотиками в связи с отсутствием законных заработков. Посредниками в урегулировании конфликта выступили ЕС и США, в результате оппозиция получила возможность вести наблюдение за организацией голосования, но само общенациональное волеизъявление было перенесено с 18 на 25 июня 2017 года. По итогам волеизъявления однопартийцы Рамы получили 74 из 140 мест в парламенте республики.
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