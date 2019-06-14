На кортеж премьера Албании напала толпа демонстрантов с камнями

БЕЛГРАД, 14 июн – РИА Новости. Демонстранты на востоке Албании напали на кортеж премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Рамы на фоне политического кризиса в стране, передает телеканал Алсат-М.

Проводящая регулярные массовые протесты, ведущие к беспорядкам в Тиране, оппозиционная Демократическая партия (ДП) заявила накануне, что Албания находится на грани госпереворота из-за инициативы правящей Социалистической партии (СП) премьера Рамы о проверке доверия в парламенте к президенту Илиру Мете из-за отмены муниципальных выборов, назначенных на 30 июня.

Колонна автомобилей с премьером двигалась вечером в четверг по городу Либрадж на востоке страны, когда путь ей преградила толпа демонстрантов.

"Албанский премьер Эди Рама избежал серьезных проблем, когда на кортеж машин, включая его, напали граждане с камнями. Водителю премьера пришлось вырываться от толпы объездными путями", - сообщил телеканал и разместил видео инцидента.

Нынешний албанский кабмин во главе с Рамой был сформирован в сентябре 2017 года по итогам прошедших парламентских выборов. В декабре 2018 года он провел значительные перестановки в правительстве страны на фоне масштабных студенческих протестов.