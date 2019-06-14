В Воронежской области локализовали возгорание на полигоне

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Возгорание на полигоне "Погоново" в Воронежской области локализовано, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщает Минобороны России.

"Четырнадцатого июня в Воронежской области в результате пала травы на участке земли, прилегающей к полигону "Погоново", огонь перекинулся на территорию полигона. Силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. Осуществляется проливка территории", - говорится в сообщении.