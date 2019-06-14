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РИА Новости

В Воронежской области локализовали возгорание на полигоне

Вчера, 18:01
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Возгорание на полигоне "Погоново" в Воронежской области локализовано, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщает Минобороны России.
"Четырнадцатого июня в Воронежской области в результате пала травы на участке земли, прилегающей к полигону "Погоново", огонь перекинулся на территорию полигона. Силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. Осуществляется проливка территории", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
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