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РИА Новости

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Вчера, 17:54
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
"Бомба времен Второй мировой войны в районе Митте должна быть обезврежена еще сегодня на месте. В настоящий момент наши коллеги проводят необходимые приготовления", - сообщается в Twitter берлинской полиции.
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Полиция просит принять во внимание, что территория вокруг места находки до ночи будет оцеплена. Пока неизвестно, сколь обширным будет оцепление и затронет ли оно близлежащий торговый центр Alexa и саму Александерплац.
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ГерманияБерлин (город)В мире
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