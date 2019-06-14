В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.

Полиция просит принять во внимание, что территория вокруг места находки до ночи будет оцеплена. Пока неизвестно, сколь обширным будет оцепление и затронет ли оно близлежащий торговый центр Alexa и саму Александерплац.