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РИА Новости

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Вчера, 17:44
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© REUTERS / Viktor DimitrovПремьер-министр Молдавии Павел Филип
Премьер-министр Молдавии Павел Филип
© REUTERS / Viktor Dimitrov
Премьер-министр Молдавии Павел Филип. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране.
"Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу", — добавил Чеботарь.
Он попросил сторонников партии поддержать решение и убрать палатки, которые блокируют входы в здание правительства, Конституционного суда и ряда министерств.
Президент Молдавии Игорь Додон
13 июня, 09:49
Додон попросил госслужащих и силовиков поддержать законное правительство
Решение партии прокомментировал президент Додон. Он поздравил граждан с этой "символической" победой.
"Демпартия, которая узурпировала власть в стране, признала поражение, но это еще не окончательная победа", — сказал глава государства на брифинге.

Политический кризис в Молдавии

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.
Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Обсудить 14
Павел ФилипИгорь ДодонМолдавияВ мире
Популярные комментарии
Я думаю, что в Молдавии скоро начнет работать правительство на благо своего народа...
14 июня, 18:02
Alex Grosh
1840001
ха-ха-ха
14 июня, 18:41
EEnot354
230019
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