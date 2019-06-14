Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране.

"Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу", — добавил Чеботарь.

Он попросил сторонников партии поддержать решение и убрать палатки, которые блокируют входы в здание правительства, Конституционного суда и ряда министерств.

Решение партии прокомментировал президент Додон. Он поздравил граждан с этой "символической" победой.

"Демпартия, которая узурпировала власть в стране, признала поражение, но это еще не окончательная победа", — сказал глава государства на брифинге.

Политический кризис в Молдавии

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.

Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.