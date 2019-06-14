МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Программист из Китая Ли Кайсян создал бота, который переписывался с его девушкой, пока он был на работе. Об этом сообщает Программист из Китая Ли Кайсян создал бота, который переписывался с его девушкой, пока он был на работе. Об этом сообщает Oddity Central

Ли Кайсян рассказал, что слишком занят на работе, чтобы общаться со своей подругой так часто, как ей того хотелось. Однако программист нашел выход из ситуации и создал чат-бота, который бы общался с девушкой вместо него.

В первый же день работы программа обменялась с девушкой тремя сотнями сообщений.

При этом боту нельзя было отказать в романтичности: "Детка, сегодня 618-й день, когда мы вместе. Желаю, чтобы твое настроение было ярче солнца", — писал он девушке. Однако в продолжении этого сообщения бот сообщал данные о температуре воздуха, ветре и других метеоусловиях.

Возлюбленная программиста, по всей видимости, начала подозревать неладное. Ли опубликовал скриншот переписки, когда она пытается выяснить, что происходит.

— Как ты делаешь это? — интересуется девушка.

— Как я делаю что? — отвечает программа.

— Как ты это создал?

— Как мне это понимать?

— Почему ты так быстро отвечаешь?

— А как еще мне отвечать, если нет никаких проблем?

В ответ девушка прислала два смайлика, а бот ответил, что она лишь пытается скрыть свое смущение с помощью эмодзи.