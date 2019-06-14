В Варшаве самолет "Аэрофлота" экстренно сел из-за агрессивного пассажира

"Самолет "Аэрофлота", который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира. Вероятно, он был пьян", - рассказал Рудский.

По его данным, пассажира вывели из самолета пограничники, в Варшаве его поместили в изолятор, а самолет после дозаправки вылетел в Москву.