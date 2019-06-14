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РИА Новости

Кочарян назвал дело против него сфабрикованным

Вчера, 17:38
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании Апелляционного суда в пятницу назвал возбужденное против него уголовное дело сфабрикованным, призвав судью Армена Даниеляна взять самоотвод.
"Это полностью "сшитое" дело. Призываю вас сбросить его со своих плеч. Все это очень дурно пахнет, и люди, которые сфабриковали это дело, будут привлечены к очень строгой ответственности", - сказал Кочарян, заявив, что поддерживает ходатайство с предложением судье взять самоотвод.
В пятницу Даниелян отказался взять самоотвод по предложению адвокатов Кочаряна. Однако после этого аналогичное ходатайство выдвинула адвокат Седа Сафарян, представляющая интересы пострадавших во время протестов 2008 года демонстрантов. Она мотивировала это тем, что судья был назначен занимавшим тогда пост президента Кочаряном, а также выносил обвинительные заключения по делу о столкновениях в 2008 году.
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Адвокаты Кочаряна также повторили свое предложение судье взять самоотвод. По мнению адвокатов, вызывает подозрение, что Даниеляну поручено рассмотреть сразу два вопроса, касающиеся Кочаряна, – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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