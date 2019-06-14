Строительство моста через Волгу в Костроме внесли в территориальную схему

КОСТРОМА, 14 июн – РИА Новости. Обход Костромы и второй мост через Волгу, строительство которых планируется в ближайшие годы, включены распоряжением правительства РФ в схему автомобильных дорог федерального значения, сообщает обладминистрация.

Строительство второго моста через Волгу с объездной дорогой вокруг Костромы региональные власти обсуждают с начала 2000-х годов. Глава региона Сергей Ситников неоднократно заявлял, что области в одиночку не осилить строительство. Комплекс, по сути, соединит три федеральные трассы – на Москву и Иваново с дорогой на Екатеринбург.

Руководство министерства транспорта России обещало, что проект будет носить федеральный статус. Поддержку региону в продвижении проекта оказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также сенатор от Костромской области Николай Журавлев.

"Сегодня опубликован документ, который подтверждает намерения федерального центра по строительству транспортного коридора. Распоряжением правительства РФ утверждается включение обхода Костромы в территориальную схему России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения", - говорится в сообщении администрации.

Власти отмечают, что работа по обоснованию инвестиций, необходимых на объездную дорогу и мост, начнется уже в этом году. Планируется, что само строительство может начаться уже в 2021 году.