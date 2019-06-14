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РИА Новости
Костромская область

Строительство моста через Волгу в Костроме внесли в территориальную схему

Вчера, 17:37
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРека Волга в Костроме
Река Волга в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Река Волга в Костроме. Архивное фото
КОСТРОМА, 14 июн – РИА Новости. Обход Костромы и второй мост через Волгу, строительство которых планируется в ближайшие годы, включены распоряжением правительства РФ в схему автомобильных дорог федерального значения, сообщает обладминистрация.
Строительство второго моста через Волгу с объездной дорогой вокруг Костромы региональные власти обсуждают с начала 2000-х годов. Глава региона Сергей Ситников неоднократно заявлял, что области в одиночку не осилить строительство. Комплекс, по сути, соединит три федеральные трассы – на Москву и Иваново с дорогой на Екатеринбург.
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Руководство министерства транспорта России обещало, что проект будет носить федеральный статус. Поддержку региону в продвижении проекта оказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также сенатор от Костромской области Николай Журавлев.
"Сегодня опубликован документ, который подтверждает намерения федерального центра по строительству транспортного коридора. Распоряжением правительства РФ утверждается включение обхода Костромы в территориальную схему России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения", - говорится в сообщении администрации.
Власти отмечают, что работа по обоснованию инвестиций, необходимых на объездную дорогу и мост, начнется уже в этом году. Планируется, что само строительство может начаться уже в 2021 году.
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"Включение комплекса в территориальную схему России – это очень важное для региона событие. Сегодня федеральным центром приняты необходимые решения для реализации проекта. Появление объездной дороги и второго моста через Волгу положительно скажется как на экологии и транспортной доступности, так и на развитии экономики Костромской области", - заявил губернатор Ситников.
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