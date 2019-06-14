В Крыму гарантировали возвращение капитана Новицкого на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Капитан задержанного за незаконный промысел украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий после вступления приговора суда в законную силу сможет беспрепятственно вернуться на Украину, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Балаклавский районный суд Севастополя приговорил в пятницу гражданина Украины Новицкого к штрафу в 550 тысяч рублей за браконьерство и отменил ему подписку о невыезде, под которой он находится последние полгода.

"Я очень рада, что Новицкий воссоединится с семьей. Сам по себе он человек достойный. Все вытерпел стойко, надеялся на существующие договоренности между Россией и Украиной. Теперь приговор вступит в законную силу, и он сможет беспрепятственно вернуться домой", - сказала Лубина.

Украинское судно "ЯМК-0041" в мае 2018 года было задержано у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с использованием служебного положения). Ему грозило до 5 лет лишения свободы.

В ноябре 2018 года Лубина предложила обменять Новицкого на удерживаемого на Украине капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко. Через месяц Новицкий был отпущен судом из СИЗО под подписку о невыезде, после чего сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева сообщила о ведущихся переговорах по его обмену на Горбенко.