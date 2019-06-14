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РИА Новости

Большинство россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил почти 65%, при этом на вопрос о доверии главе государства положительно ответили около 72%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, оценка работы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и правительства России составила 38,3% и 41,1% соответственно. На прямой вопрос о доверии самому главе кабмина 37,8% россиян отвечали утвердительно, свидетельствуют данные опроса.
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Помимо этого граждане доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 34,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 33,7%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову – 26,6%.
На вопрос "А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" респонденты должны были сами назвать политиков. Среди опрошенных 31,1% выразили доверие президенту РФ, 13,2% - министру обороны Сергею Шойгу, 11,4% - главе МИД РФ Сергею Лаврову, говорится в исследовании. В то время как Медведеву не доверяют 23,4% россиян, а Жириновскому - 21,2%.
Как отмечается в исследовании, уровень поддержки партии "Единая Россия" среди россиян составил 33,7%, КПРФ – 15,8%, ЛДПР – 12%, "Справедливой России" – 5,8%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел в период с апреля по июнь. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Владимир Путин
24 апреля, 08:00
В США раскрыли секрет Путина: ему просто везет
753316101
Обсудить 10
Владимир ПутинРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Очередные сказки от ВЦИОМ, расходимся.
14 июня, 17:34
Юрий Толстый
3750109
Я думаю, что недовольны его действиями только дураки и те которые живут за чужой счет...
14 июня, 18:09
Alex Grosh
4100134
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