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РИА Новости

На Кубани нашли труп участкового в пункте полиции

Вчера, 17:27
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Труп участкового с огнестрельным ранением обнаружен на пункте полиции станицы Каневской, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Около 17.00 мск на участковом пункте полиции станицы Каневской был обнаружен труп участкового уполномоченного полиции с огнестрельным ранением. Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки по факту гибели сотрудника отдела МВД России по Каневскому району", - сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудник полиции
19 декабря 2018, 10:56
В Иркутске арестовали трех мужчин за изнасилование в пункте полиции
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится в сообщении.
Позже в СУСК по Краснодарскому краю рассказали, что следователи начали проверку по факту случившегося.
"Следственными органами СКР по краю организовано проведение доследственной проверки, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщает пресс-служба ведомства.
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