На Кубани нашли труп участкового в пункте полиции

КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Труп участкового с огнестрельным ранением обнаружен на пункте полиции станицы Каневской, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Около 17.00 мск на участковом пункте полиции станицы Каневской был обнаружен труп участкового уполномоченного полиции с огнестрельным ранением. Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки по факту гибели сотрудника отдела МВД России по Каневскому району", - сообщает пресс-служба ведомства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится в сообщении.

Позже в СУСК по Краснодарскому краю рассказали, что следователи начали проверку по факту случившегося.