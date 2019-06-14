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РИА Новости

МИД Франции назвал покупку Турцией С-400 суверенным выбором

Вчера, 17:23
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России является суверенным выбором, но необходимо помнить о целостности НАТО, заявили в пятницу в МИД Франции на фоне резкой критики предстоящей сделки со стороны США.
"Покупка военного оснащения Турцией является, очевидно, суверенным решением. Целостность альянса (НАТО) не менее важна. И ей способствует взаимная совместимость военных возможностей союзников", - отмечают во французском внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что "будущие различия между союзниками ослабляют это единство".
"Как напомнил вчера министр Европы и иностранных дел во время своего визита в Анкару, Франция выступает рядом со своим турецким союзником с тем, чтобы противостоять региональным угрозам, которые могут повлиять на ее безопасность", - подчеркнули в МИД.
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Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
Утром в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не намерена отказываться от контракта с РФ С-400 и готова заплатить за это любую цену.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
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Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400
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С-400 «Триумф»Министерство обороны СШАНАТОF-35МИД Франции‎ФранцияТурцияРоссияСШАВ мире
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