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РИА Новости

МИД поблагодарил Иран за спасение россиян с танкера в Оманском заливе

Вчера, 17:17
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва выражает благодарность Тегерану за помощь в спасении российских моряков с одного из танкеров в Оманском заливе, говорится в комментарии МИД России.
"Прежде всего, выражаем благодарность иранским властям за оказанную помощь в спасении одиннадцати российских моряков - членов экипажа одного из пострадавших танкеров ("Фронт Альтаир")", - говорится в комментарии министерства.
Ведомство отмечает, что все моряки были оперативно эвакуированы с горящего судна и отправлены в портовый город Джаск.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 17:15
Клинцевич раскритиковал "доказательства" вины Ирана в атаке на танкеры
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив при этом конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеМИД РФРоссияИранВ мире
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