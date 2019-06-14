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РИА Новости

Клинцевич раскритиковал "доказательства" вины Ирана в атаке на танкеры

Вчера, 17:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не сомневается, что "доказательства" США вины Ирана в инциденте с танкерами в Оманском заливе сфабрикованы "от начала и до конца".

"Не сомневаюсь, что все это сфабриковано от начала до конца. Можно вешать на Иран какие угодно грехи, но обвинять его в отсутствии здравого смысла – явный перебор. Иран никогда не будет делать то, что может ему навредить", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

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Он также отметил, что США, похоже, не в состоянии нормально развиваться в отсутствии противника. По его словам, президент США Дональд Трамп долго выбирал, кого же назначить "сосредоточением зла – Северную Корею или Иран. И, наконец, выбрал".
"Не думаю, что это решение можно назвать удачным", - резюмировал Клинцевич.
Пробирка Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкеры
Вчера, 17:16
"Пробирка" Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкерыСША всем уже сказали, что Иран обязательно продолжит атаки в Оманском заливе. Надо полагать, видео, подтверждающее это, у них уже есть. Осталось только дождаться подходящих танкеров.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив при этом конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеСовет Федерации РФФранц КлинцевичСШАВ мире
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