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РИА Новости

МИД России предостерег от поспешных выводов по инциденту с танкерами

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва призывает воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры в Оманском заливе до конца расследования, говорится в комментарии МИД России в связи с инцидентом.
"Считаем необходимым воздержаться от скоропалительных выводов. Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо", - говорится в комментарии.
Протесты в Иране. 10 мая 2019
22 мая, 08:00
Трамп грозит войной. Ответит ли Иран ядерным оружием
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
13 июня, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
Военные США распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщала, что отправила группу из одного корабля и одного вертолета на место ЧП с двумя танкерами в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеИранСШАВ мире
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