Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого

"Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей. В связи с тем что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей", — пояснили в судебной инстанции.