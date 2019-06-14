Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей. В связи с тем что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей", — пояснили в судебной инстанции.
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Задержание ЯМК-0041
Рыболовецкое судно ЯМК-0041 и команду из пяти граждан Украины ФСБ задержала у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы.
В отношении капитана Виктора Новицкого возбудили уголовное дело, ему грозило до пяти лет заключения. Он содержался в СИЗО Симферополя, но затем Новицкого отпустили под подписку о невыезде.
Украинских моряков впоследствии обменяли на экипаж российского рыболовецкого судна "Норд", задержанного Украиной 25 марта 2018 года в Азовском море.
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