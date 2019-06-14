В Китае разрушительный сель попал на видео

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Сети появилось В Сети появилось видео селя в городском округе Лунъянь китайской провинции Фуцзянь.

На кадрах видно, как селевые потоки смывают ограждения и автомобили.

По информации телеканала CGTN, в результате инцидента погиб один человек.

В южных регионах Китая ежегодно с приходом лета начинаются ливни, в то время как на севере страны наступает период засухи. В затопленных районах проводят массовую эвакуацию.

В текущем году сильнее остальных из-за паводков пострадали Гуанси-Чжуанский автономный район и провинции Цзянси, Фуцзянь и Гуандун.