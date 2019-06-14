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РИА Новости

В Китае разрушительный сель попал на видео

Вчера, 17:06
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео селя в городском округе Лунъянь китайской провинции Фуцзянь.
На кадрах видно, как селевые потоки смывают ограждения и автомобили.
По информации телеканала CGTN, в результате инцидента погиб один человек.
В южных регионах Китая ежегодно с приходом лета начинаются ливни, в то время как на севере страны наступает период засухи. В затопленных районах проводят массовую эвакуацию.
В текущем году сильнее остальных из-за паводков пострадали Гуанси-Чжуанский автономный район и провинции Цзянси, Фуцзянь и Гуандун.
За год на юге страны из-за стихийных бедствий, включая наводнения и паводки, погибли или пропали без вести более 80 человек.
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