В НИУ ВШЭ опровергли информацию об увольнениях по политическим причинам

"У Елены Сироткиной было запрошено описание исследования, поскольку к нему были вопросы этического порядка. Предполагалось, что опрос будет проводиться раз в полгода-год, и в нем, в частности, содержались вопросы, например, об оценке вероятности применения насилия для защиты своих прав. В итоге эта и многие другие формулировки в опросе, потребовали отдельного обсуждения, что и предложили Елене. Не думаем, что запрос на описание исследования и предложение его обсудить можно расценить как давление и стоит того, чтобы уволиться", - рассказали в вузе.