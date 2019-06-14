В НИУ ВШЭ опровергли информацию об увольнениях по политическим причинам

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) опровергла информацию об увольнениях по политическим причинам: уволился только один ученый по собственному желанию, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на сотрудницу Лаборатории сравнительных социальных исследований ВШЭ Елену Сироткину написал, что она покинула вуз из-за давления проректора при реализации научного проекта по исследованию активистов-оппозиционеров. Сироткина заявляет, что уволилась из ВШЭ "по политическим причинам вследствие давления со стороны руководства Вышки на меня и мою лабораторию".
Как отметили в Вышке, речь не идет о массовых увольнениях, это инициатива одного конкретного исследователя.
"У Елены Сироткиной было запрошено описание исследования, поскольку к нему были вопросы этического порядка. Предполагалось, что опрос будет проводиться раз в полгода-год, и в нем, в частности, содержались вопросы, например, об оценке вероятности применения насилия для защиты своих прав. В итоге эта и многие другие формулировки в опросе, потребовали отдельного обсуждения, что и предложили Елене. Не думаем, что запрос на описание исследования и предложение его обсудить можно расценить как давление и стоит того, чтобы уволиться", - рассказали в вузе.