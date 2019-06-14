МИД России осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаки на танкеры в Оманском заливе, независимо от того, кто стоит за их организацией, говорится в комментарии МИД России.
"Решительно осуждаем произошедшие атаки, кто бы ни стоял за их организацией", - заявил российский МИД.
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Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив при этом конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.