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РИА Новости

В Союзе журналистов России прокомментировали дело против Ассанжа

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 1 мая 2019
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. 1 мая 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Права основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа грубо нарушены, дело против него является примером репрессии как против самого журналиста, так и против основ свободы слова, считает руководитель международного отдела Союза журналистов России, секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США по существу пройдут в феврале 2020 года и продлятся пять дней, такое решение принял в пятницу магистратский суд лондонского округа Вестминстер. Журналист по-прежнему находится в больнице и лишен связи с миром.
"Я считаю, мои коллеги считают, что нарушена масса норм, связанных не только с правами журналиста, не только с личностью Ассанжа, но и с такими, как всегда было принято говорить, основами свободы слова, как та же самая первая поправка (к конституции) США. То, что сейчас происходит с Ассанжем – это фактически пример того, как репрессивный аппарат государства, военно-промышленного комплекса, вся это многоголовая система, что она может сделать с журналистом, который занимается расследованиями, когда от него требует того, что противоречит его принципам – в частности раскрытие источников информации и всего прочего", - сказал Шафир, отметив, что этого мнения придерживаются многие его коллеги и представители различных международных организаций.
Шафир также добавил, что в четверг во время Всемирного конгресса МФЖ также поднималась эта тема, и представители Союза журналистов Австралии, членом которого является Ассанж, приняли резолюцию, в которой выразили протест против данного дела и призвали освободить журналиста, попросив всех участников конгресса из более 160 стран присоединиться к этой резолюции.
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Ассанж не признал обвинений и выступил против экстрадиции в США
"Это вопиющее нарушение прав нашего коллеги, и это конкретная атака и подавление любой попытки противостоять вот этой вот системе", - добавил Шафир, отметив, что это дело является очень опасным прецедентом.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа у консульства Великобритании в Мельбурне, Австралия. 14 июня 2019
Вчера, 08:16
В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США
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Арест Джулиана АссанжаТимур ШафирСоюз журналистов РоссииWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияШвецияРоссияСШАВ мире
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