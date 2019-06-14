В Союзе журналистов России прокомментировали дело против Ассанжа

"Я считаю, мои коллеги считают, что нарушена масса норм, связанных не только с правами журналиста, не только с личностью Ассанжа, но и с такими, как всегда было принято говорить, основами свободы слова, как та же самая первая поправка (к конституции) США. То, что сейчас происходит с Ассанжем – это фактически пример того, как репрессивный аппарат государства, военно-промышленного комплекса, вся это многоголовая система, что она может сделать с журналистом, который занимается расследованиями, когда от него требует того, что противоречит его принципам – в частности раскрытие источников информации и всего прочего", - сказал Шафир, отметив, что этого мнения придерживаются многие его коллеги и представители различных международных организаций.