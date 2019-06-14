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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

Мантуров прокомментировал предварительный отчет МАК по аварии SSJ100

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России в аэропорту "Шереметьево"
Сотрудники МЧС России в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
НЕВИННОМЫССК, 14 июн - РИА Новости. Предварительный отчет МАК показал, что техника и системы SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево, работали штатно за исключением момента попадания молнии, сказал журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Это предварительный отчёт, который говорит о том, что эта огромная работа, проделанная МАК и Минтрансом, и другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали штатно, за исключением момента когда попала молния", - сказал Мантуров.
Самолет Sukhoi Superjet 100
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По его словам, система четко сработала и дала возможность пилоту либо продолжить полет, либо выработать топливо.
"Что касается посадки, расшифровка проходила посекундно, посадка проходила в штатном режиме, при этом, что касается момента посадки, самолет рассчитан на нагрузку в 3,7 Дж... касание произошло с нагрузкой 2,5, второе касание было выше нормы, но и третья была фатальная, которая привела к тем последствиям", - сказал Мантуров, который находится с рабочей поездкой на Ставрополье.
Он отметил, что работы по расследованию катастрофы будут продолжаться.
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ЧП в ШереметьевоДенис МантуровSukhoi SuperjetМинистерство промышленности и торговли РФШереметьево (аэропорт)Экономика
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