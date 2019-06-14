Мантуров прокомментировал предварительный отчет МАК по аварии SSJ100

НЕВИННОМЫССК, 14 июн - РИА Новости. Предварительный отчет МАК показал, что техника и системы SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево, работали штатно за исключением момента попадания молнии, сказал журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Это предварительный отчёт, который говорит о том, что эта огромная работа, проделанная МАК и Минтрансом, и другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали штатно, за исключением момента когда попала молния", - сказал Мантуров.

"Что касается посадки, расшифровка проходила посекундно, посадка проходила в штатном режиме, при этом, что касается момента посадки, самолет рассчитан на нагрузку в 3,7 Дж... касание произошло с нагрузкой 2,5, второе касание было выше нормы, но и третья была фатальная, которая привела к тем последствиям", - сказал Мантуров, который находится с рабочей поездкой на Ставрополье.