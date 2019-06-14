СМИ: 12-летняя челябинская школьница смогла сама потушить природный пожар

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Челябинской области девочка-подросток потушила природный пожар, следуя советам матери по телефону, сообщает В Челябинской области девочка-подросток потушила природный пожар, следуя советам матери по телефону, сообщает ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на сообщения школьницы в соцсети.

Инцидент произошел рядом с рекой Урал близ поселка Прибрежный в Магнитогорске, где девочка гуляла вместе с другом. Подростки заметили огонь, охвативший уже достаточно большую площадь.

"И как вы думаете? Мне, которой 12 лет, пришлось самой все тушить! За водой бегали, песок на дорогах, ну и тряпка (кофта) на мне была", — пояснила школьница.