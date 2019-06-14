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РИА Новости

Гурцкая вступилась за Малышеву после передачи о детях-кретинах

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиана Гурцкая
Диана Гурцкая
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева не ставила перед собой цель обидеть людей с ментальной инвалидностью, назвав их "кретинами" в сюжете программы "Жить здорово", считает председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.
Она отметила, что медицинские термины в обычной жизни порой действительно могут звучать обидно, однако это ничего не значит.
Ранее сообщалось, что Малышева в эфире программы "Жить здорово" предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины", заявив, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". Кроме того, в заставке программы было написано "Мой ребенок – идиот". Это вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" посчитала недопустимым использование подобной лексики. При этом опрошенные РИА Новости психиатры заявили, что слова "кретин" и "идиот" являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле.
"В сюжете, который сейчас обсуждают, не было цели обидеть людей с ментальной инвалидностью. Медицинская терминология, порой, весьма обидна для тех или иных категорий. Приведу, как пример, слово "слепой". Для инвалидов по зрению оно несет крайне негативную коннотацию, гораздо предпочтительнее термин "незрячий". Но в медицинской литературе и нормативных актах используются именно слова "слепой и слепота", - заявила Гурцкая в комментарии для РИА Новости.
Она также отметила, что она хорошо знает Малышеву и высоко ценит ее как профессионала и "очень искреннего и доброго человека", который готов прийти на помощь детям-инвалидам.
Елена Малышева
Вчера, 15:41
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах "жертвами обмана"
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Общественная палата РФДиана ГурцкаяРоссияОбщество
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