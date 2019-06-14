В Тольятти загорелся склад резинотехнических изделий

Пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области. 14 июня 2019

Пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области. 14 июня 2019

© Фото : МЧС России Пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области. 14 июня 2019

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Склад резинотехнических изделий загорелся на площади 500 квадратных метров в Тольятти, произошло частичное обрушение кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Южное шоссе на складе горят резинотехнические изделия и утеплитель. Площадь пожара внутри здания составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.