В Тольятти загорелся склад резинотехнических изделий

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Склад резинотехнических изделий загорелся на площади 500 квадратных метров в Тольятти, произошло частичное обрушение кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Южное шоссе на складе горят резинотехнические изделия и утеплитель. Площадь пожара внутри здания составляет 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, произошло частичное обрушение кровли. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.