Аксенов назвал намерение ЕС продлить санкции по Крыму комедией абсурда

"Эти санкции не доставят нам сложности. Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли давно. Ситуация стабилизировалась. Их можно оценивать как упущенные возможности, но не как какой-то конкретный вред. Пусть принимают (решение о продлении санкций), мы не отвлекаемся", - сказал Аксенов журналистам.