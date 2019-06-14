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РИА Новости

В Башкирии ребенок погиб в результате наезда автомобиля

Вчера, 16:38
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УФА, 14 июн - РИА Новости. Один малолетний ребенок погиб, другой получил травмы в результате наезда на них автомобиля в Башкирии, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла в Кигинском районе республики.
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"Совершен наезд на детей 1,5 и 3 лет водителем автомобиля марки "ГАЗ", в результате которого полуторагодовалый ребенок скончался, а трехлетний ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.
Ведомство ходатайствует перед прокуратурой о передаче из органов полиции уголовного дела по данному факту.
Полиция завела дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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