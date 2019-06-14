Источник: лидера "Коррозии металла" задержали за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого (Паук) задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде в четверг, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Троицкий задержан за пьяное вождение 13 июня", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковной госавтоинспекции рассказали РИА Новости, что в четверг в деревне Беляниново на улице Центральная был остановлен автомобиль, которым управлял житель Москвы 1966 года рождения.

"По предварительным признакам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Также было установлено, что ранее он уже был лишен прав на управление транспортным средством. В отношение него составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП (отказ водителя от медосвидетельствования на состояние опьянения – ред.)", - отметили в пресс-службе.