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РИА Новости

Источник: лидера "Коррозии металла" задержали за вождение в нетрезвом виде

Вчера, 16:37
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© АГН "Москва" / Игорь Иванко СергейТроицкий
СергейТроицкий
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
СергейТроицкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого (Паук) задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде в четверг, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Троицкий задержан за пьяное вождение 13 июня", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе подмосковной госавтоинспекции рассказали РИА Новости, что в четверг в деревне Беляниново на улице Центральная был остановлен автомобиль, которым управлял житель Москвы 1966 года рождения.
"По предварительным признакам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Также было установлено, что ранее он уже был лишен прав на управление транспортным средством. В отношение него составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП (отказ водителя от медосвидетельствования на состояние опьянения – ред.)", - отметили в пресс-службе.
Добавляется, что нарушителю грозит административный арест от 10 до 15 суток. Материалы дела будут переданы в суд.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев
30 апреля, 16:54
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Коррозия металлаСергей ТроицкийМосковская областьПроисшествия
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