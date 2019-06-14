В Стокгольме прошла встреча по урегулированию в Венесуэле

СТОКГОЛЬМ, 14 июн - РИА Новости. Встреча по урегулированию ситуации в Венесуэле прошла в четверг в Стокгольме, об этом сообщила в пятницу канцелярия шведского правительства.
"Встреча в Стокгольме прошла в атмосфере нашей общей приверженности к мирному и демократическому разрешению кризиса в Венесуэле", - прокомментировала в своем Twitter глава МИД Швеции Маргот Валльстрём. Детали встречи не уточняются.
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Как сообщало накануне агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на дипломатические источники, участие во встрече приняли представители России, ООН, Ватикана, Кубы и ЕС. В пресс-релизе правительства Швеции состав участников не уточняется. Россию на встрече представлял директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.