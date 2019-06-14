В Стокгольме прошла встреча по урегулированию в Венесуэле

СТОКГОЛЬМ, 14 июн - РИА Новости. Встреча по урегулированию ситуации в Венесуэле прошла в четверг в Стокгольме, об этом сообщила в пятницу канцелярия шведского правительства.

"Встреча в Стокгольме прошла в атмосфере нашей общей приверженности к мирному и демократическому разрешению кризиса в Венесуэле", - прокомментировала в своем Twitter глава МИД Швеции Маргот Валльстрём. Детали встречи не уточняются.

Как сообщало накануне агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на дипломатические источники, участие во встрече приняли представители России, ООН, Ватикана, Кубы и ЕС. В пресс-релизе правительства Швеции состав участников не уточняется. Россию на встрече представлял директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.