Товарооборот между Россией и Австрией в первом квартале вырос на треть

ВЕНА, 14 июн – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Австрией продолжает увеличиваться, в первом квартале 2019 года рост составил 34%, сообщил в пятницу посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский на выездном совещании почетных консулов России в странах немецкоязычного региона.
Первое подобное мероприятие в практике отечественной консульской службы проходит 14-15 июня в австрийской федеральной земле Форарльберг на Боденском озере.
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"Товарооборот между Россией и Австрией продолжает расти и по итогам 2018 года, превысив докризисные показатели, достиг рекордных 5,79 миллиарда долларов США. В первом квартале текущего года рост составил 34%. Увеличиваются взаимные капиталовложения: объем австрийских инвестиций в экономику России достиг 6 миллиардов долларов, российских в Австрии – около 27 миллиардов долларов", - заявил посол.
Он подчеркнул, что укреплению взаимного интереса народов России и Австрии способствуют многочисленные двусторонние культурно-гуманитарные акции в рамках тематических перекрестных годов. "В настоящее время реализуется программа Года молодежных обменов-2019. На 2020-21 годы намечен Год литературы и театра. Росту взаимных потоков российских и австрийских туристов в наши страны способствовал Год туризма Россия-Австрия 2017", - добавил Любинский.