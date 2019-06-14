Товарооборот между Россией и Австрией в первом квартале вырос на треть

ВЕНА, 14 июн – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Австрией продолжает увеличиваться, в первом квартале 2019 года рост составил 34%, сообщил в пятницу посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский на выездном совещании почетных консулов России в странах немецкоязычного региона.

Первое подобное мероприятие в практике отечественной консульской службы проходит 14-15 июня в австрийской федеральной земле Форарльберг на Боденском озере.

"Товарооборот между Россией и Австрией продолжает расти и по итогам 2018 года, превысив докризисные показатели, достиг рекордных 5,79 миллиарда долларов США. В первом квартале текущего года рост составил 34%. Увеличиваются взаимные капиталовложения: объем австрийских инвестиций в экономику России достиг 6 миллиардов долларов, российских в Австрии – около 27 миллиардов долларов", - заявил посол.