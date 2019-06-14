Российский поисковик рассказал об оставшихся в Афганистане советских воинах

"То, что живые наши советские солдаты и офицеры там - в Афганистане, Пакистане – они есть. Я могу подтвердить. Я с двоими разговаривал по телефону. По ряду обстоятельств они не могут вернуться", - заявил он в интервью РИА Новости.

Лаврентьев подтвердил и информацию про считавшегося без вести пропавшим, но выжившем советском летчике. Об этом случае РИА Новости год назад рассказывал руководитель Союза десантников России Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Позднее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники уточняла, что речь может идти о старшем лейтенанте Сергее Пантелюке, служившем в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье. 27 октября 1987 года он вылетел с аэродрома Баграм и, предположительно, был сбит из ПЗРК в 180 километрах к северо-востоку. Обломки самолета найти не удалось.

"О деталях дела сейчас говорить неуместно. Я знаю предысторию и некоторые детали. Но поскольку работа по этому вопросу идет, я их называть не буду. Работа продолжается... Информация о том, что он был жив, по крайней мере, два года назад, она достоверная. Я не могу назвать источники. Там все очень сложно. Там есть проблемы, но работа продолжается", - сказал Лаврентьев, добавив, что для проверки информации также летал в Пакистан.