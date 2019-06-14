Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T16:19Z
https://ria.ru/20190614/1555579410.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155079/23/1550792388_0:337:3042:2048_1036x0_80_0_0_dcaf43e4b06b8c70554bdf55e665ad16.jpg
РИА Новости

Российский поисковик рассказал об оставшихся в Афганистане советских воинах

Вчера, 16:19
8908
© РИА Новости / В. КиселевПервая колонна советских войск, возвращающихся из Афганистана, пересекла по мосту Дружбы через реку Амударью афгано-советскую границу
Первая колонна советских войск, возвращающихся из Афганистана, пересекла по мосту Дружбы через реку Амударью афгано-советскую границу
© РИА Новости / В. Киселев
Первая колонна советских войск, возвращающихся из Афганистана, пересекла по мосту Дружбы через реку Амударью афгано-советскую границу . Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский поисковик, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александр Лаврентьев, недавно вернувшийся из Афганистана, заявляет, что в регионе остаются выжившие советские солдаты и офицеры.

"То, что живые наши советские солдаты и офицеры там - в Афганистане, Пакистане – они есть. Я могу подтвердить. Я с двоими разговаривал по телефону. По ряду обстоятельств они не могут вернуться", - заявил он в интервью РИА Новости.

Колонна бронетранспортеров на мосту в Термезе во время вывода советских войск из Афганистана
15 февраля, 08:00
"Мы не убежали из Афгана, мы ушли". Была ли совершена ошибка 30 лет назад
Лаврентьев подтвердил и информацию про считавшегося без вести пропавшим, но выжившем советском летчике. Об этом случае РИА Новости год назад рассказывал руководитель Союза десантников России Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Позднее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники уточняла, что речь может идти о старшем лейтенанте Сергее Пантелюке, служившем в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье. 27 октября 1987 года он вылетел с аэродрома Баграм и, предположительно, был сбит из ПЗРК в 180 километрах к северо-востоку. Обломки самолета найти не удалось.
"О деталях дела сейчас говорить неуместно. Я знаю предысторию и некоторые детали. Но поскольку работа по этому вопросу идет, я их называть не буду. Работа продолжается... Информация о том, что он был жив, по крайней мере, два года назад, она достоверная. Я не могу назвать источники. Там все очень сложно. Там есть проблемы, но работа продолжается", - сказал Лаврентьев, добавив, что для проверки информации также летал в Пакистан.
20112107
Обсудить 0
Александр ЛаврентьевАфганистанВ мире
Рекомендуем
Продюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
РИА
Новости
Президент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Клиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Лента
новостей
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Вид на Гурзуф
В Сети высмеяли последствия украинской водной блокады Крыма
Руденя: соглашение с ХК Динамо-Москва - эпоха в развитии тверского хоккея
Руденя: соглашение с ХК "Динамо-Москва" - эпоха в развитии тверского хоккея
Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ
Глава ЦБ рассказала о ходе переговоров по единой валюте России и Белоруссии
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
Лента новостейМолния