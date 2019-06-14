В Харбине прошла церемония открытия VI российско-китайского ЭКСПО

ХАРБИН (Китай), 14 июн – РИА Новости. Торжественная церемония открытия VI российско-китайского ЭКСПО состоялась в столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян - городе Харбин в пятницу вечером при участии вице-премьера РФ Максима Акимова и заместителя председателя КНР Ван Цишаня.

Несмотря на то, что фактическое открытие экспозиции состоится только утром 15 июня, принимающая китайская сторона организовала российским гостям насыщенную развлекательную программу, приуроченную к открытию ЭКСПО, включая торжественный прием и гала-концерт с участием известных китайских и российских коллективов.

Главная тема выставки этого года - "Российско-китайское сотрудничество: возможности, потенциал, будущее". Как сообщил на пресс-конференции в пятницу председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян Ван Инчунь, "главными гостями на ЭКСПО станут китайская провинция Гуандун и Республика Якутия".

По словам Ван Инчуня, всего в выставке, общая площадь которой составляет 86 тысяч квадратных метров, участие примут 1764 компании из 74 стран и регионов. Китайские предприятия будут в значительном большинстве – из 21 региона страны в Харбин приехали 1246 компаний. Тем не менее, российское участие тоже весомое – 137 предприятий из 18 субъектов Федерации представят свои товары и услуги на общей площади более 3,2 тысячи квадратных метров.