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РИА Новости

СК завел дело после гибели трех рабочих в Калужской области

Вчера, 16:17
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ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Следствие возбудило в Калужской области уголовное дело по факту гибели троих рабочих, которые чинили установку по откачке навоза, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Трагедия произошла 6 июня этого года. Как ранее информировало следствие, трое работников ООО "Калужская нива" откачивали в ангаре в деревне Подборки Козельского района навоз из емкостей для его переработки. Упав в емкости, мужчины погибли. СК начал проверку обстоятельств произошедшего.
"По факту смерти трех мужчин при производстве работе в помещении ООО "Калужская нива" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 6 июня на территории животноводческого комплекса ООО "Калужская нива", 51-летний старший инженер, 26-летний подсобный рабочий и 39-летний разнорабочий ремонтировали насосную установку по откачке жидкого навоза.
"Работы проводились в нарушение установленных правил эксплуатации электроустановок и электроприборов без оформления наряда-допуска на выполнение работ в замкнутом пространстве, без использования средств индивидуальной защиты. При производстве работ возникла аварийная ситуация, и, в связи с нарушением правил охраны труда, работники погибли", - информирует следствие.
Следствие устанавливает должностных лиц, на которых возложены обязанности по соблюдению правил охраны труда на предприятии. Назначены различные экспертизы, в том числе химическая и электротехническая. К расследованию обстоятельств происшествия подключены специалисты Роструда и Ростехнадзора.
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