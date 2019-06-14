В Грузии при ДТП в горах погиб один человек

"По моей информации, с обрыва упала машина типа пикап. В автомобиле находились двое граждан Грузии. На данный момент могу подтвердить гибель одного человека, о судьбе второго пока неизвестно. Сейчас на месте происшествия мобилизованы спасательные группы", - сказал агентству Sputnik Наскидашвили.