В Грузии при ДТП в горах погиб один человек

ТБИЛИСИ, 14 июн - РИА Новости. Один человек скончался в результате ДТП в высокогорном крае Тушети (регион Кахети) в Грузии, судьба еще одного неизвестна, сообщил вице-мэр района Ахмета Вано Наскидашвили.
Как сообщал Sputnik Грузия, в пятницу днем автомобиль с туристами сорвался с обрыва на 18 километре дороги Пшавели-Абано-Омало.
"По моей информации, с обрыва упала машина типа пикап. В автомобиле находились двое граждан Грузии. На данный момент могу подтвердить гибель одного человека, о судьбе второго пока неизвестно. Сейчас на месте происшествия мобилизованы спасательные группы", - сказал агентству Sputnik Наскидашвили.
Как отмечает Sputnik, пока неизвестно, что стало причиной аварии и другие детали происшествия.
Дорога в Тушети считается самой сложной в Грузии и одной из самых опасных в Европе.