Юрий Шерлинг уволен из Театра им. Образцова после протестов коллектива

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Заместитель директора Театра кукол им. Образцова Юрий Шерлинг был сегодня уволен, подтвердили РИА Новости в театре. Приказ о его увольнении с сегодняшнего числа подписал директор театра Владимир Бакулев.
"Я рассмотрел обращение коллектива и, разобравшись по существу высказанных претензий к первому заму, прекратил действие трудового договора с Юрием Борисовичем Шерлингом", - цитирует директора пресс-служба театра, в письме, присланном в РИА Новости.
Конфликт разгорелся в конце мае, когда на должность первого замдиректора был назначен режиссер и хореограф - Юрий Шерлинг. Коллектив утверждает, что из-за этого назначения в театре сложилась нездоровая обстановка, "которая не способствует дальнейшему творчеству".
По свидетельству коллектива театра, за несколько дней работы Шерлинга сложилась "нездоровая обстановка, обусловленная абьюзом, угрозами увольнения, запугиванием и обвинением в некомпетентности коллектива. На стол директора легли многочисленные заявления об уходе от профессионалов своего дела".
"Юрий Борисович неуважительно относится к бренду Театра Образцова: известной всему миру "руке с шариком", знаменитым часам на фасаде театра – одному из символов города Москвы. За время пребывания в ГАЦТК он не посмотрел ни одного спектакля театра, которым пытается руководить", - говорится в обращении коллектива Театра кукол, которое было опубликовано в СМИ 11 июня.
Часы на фасаде Театра кукол имени Образцова
Итогом недовольства коллектива стала акция, прошедшая 12 июня под часами возле центрального входа. На ней собрались артисты, сотрудники цехов, администрации и художественное руководство.
Главный режиссер театра Борис Константинов в письме, присланном РИА Новости пресс-службой театра, сообщил: "письмо, поданное коллективом в Министерство культуры, рассмотрено. Директором принято положительное решение. Наш Театр им. С.В. Образцова продолжает работать. У нас столько планов: международный фестиваль, гастроли, репетиции новых спектаклей, конференция-практикум для наших коллег из региональных театров кукол и многое другое. Я благодарен всем, кто поддерживал нас и был с нами! Работаем дальше!".
15 мая 2009, 12:51И.о. ректора ГИТИСа Юрий Шерлинг уволился, проработав один день