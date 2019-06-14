Юрий Шерлинг уволен из Театра им. Образцова после протестов коллектива

Главный режиссер театра Борис Константинов в письме, присланном РИА Новости пресс-службой театра, сообщил: "письмо, поданное коллективом в Министерство культуры, рассмотрено. Директором принято положительное решение. Наш Театр им. С.В. Образцова продолжает работать. У нас столько планов: международный фестиваль, гастроли, репетиции новых спектаклей, конференция-практикум для наших коллег из региональных театров кукол и многое другое. Я благодарен всем, кто поддерживал нас и был с нами! Работаем дальше!".