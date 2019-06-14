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РИА Новости

Трамп заявил, что Иран не сможет надолго перекрыть Ормузский пролив

Вчера, 16:13
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет надолго перекрыть Ормузский пролив.
Иран неоднократно говорил о возможности перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, для транспортировки нефти через него, в связи со стремлением США ограничить экспорт иранской нефти.
Как заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, если Иран перекроет Ормузский пролив, то он не останется перекрытым "надолго".
"Они его не закроют. Даже если он будет закрыт, то это не будет надолго. И они это знают", - сказал он.
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Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеДональд ТрампИранСШАВ мире
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