МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет надолго перекрыть Ормузский пролив.

Иран неоднократно говорил о возможности перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, для транспортировки нефти через него, в связи со стремлением США ограничить экспорт иранской нефти.

Как заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News , если Иран перекроет Ормузский пролив, то он не останется перекрытым "надолго".

"Они его не закроют. Даже если он будет закрыт, то это не будет надолго. И они это знают", - сказал он.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.