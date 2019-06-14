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РИА Новости

Московские власти согласовали акцию против преследования Голунова

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Москвы согласовали проведение митинга против преследования Ивана Голунова и других журналистов на 23 июня на проспекте Академика Сахарова в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан (организаторы: И.В.Ефремов, А.К.Овчаров, К.М.Ворович, Я.Д.Конвай) о проведении публичного мероприятия в форме митинга 23 июня 2019 года с 17.00 до 19.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с целью демонстрации несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова и других журналистов", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что предполагаемое количество участников — до 20 тысяч человек.
"Указанное мероприятие согласовано органами исполнительной власти города Москвы, охрану общественного порядка и безопасность участников обеспечит ГУ МВД России по городу Москве", - отметили в пресс-службе департамента.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМВД РФМоскваОбщество
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