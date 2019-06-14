Московские власти согласовали акцию против преследования Голунова

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Москвы согласовали проведение митинга против преследования Ивана Голунова и других журналистов на 23 июня на проспекте Академика Сахарова в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан (организаторы: И.В.Ефремов, А.К.Овчаров, К.М.Ворович, Я.Д.Конвай) о проведении публичного мероприятия в форме митинга 23 июня 2019 года с 17.00 до 19.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с целью демонстрации несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова и других журналистов", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что предполагаемое количество участников — до 20 тысяч человек.